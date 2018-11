Un réseau de "traite d'êtres humains" démantelé en Seine-Saint-Denis

Dix adultes ont été interpellés ce mardi, soupçonnés d'avoir obligé une quinzaine de jeunes filles à voler, et d'avoir organisé leur mariage forcé. Une véritable "traite d'êtres humains" disent les enquêteurs de la Brigade de protection des mineurs de la police judiciaire parisienne.

Île-de-France, France

Cela faisait un an et demi que les policiers de la Brigade de protection des mineurs étaient sur cette affaire qui s'est donc conclue ce mardi par l'arrestation de dix adultes, en Seine-Saint-Denis. Des hommes et des femmes qui obligeaient leurs enfants à voler, tous les jours, du matin au soir, pendant des années.

Cambriolages chez des personnes âgées

Une quinzaine de filles, pour moitié mineures (la plus jeune a neuf ans), étaient contraintes à des cambriolages ou des vols par ruse. Elles devaient cibler principalement des personnes âgées. Et l'affaire était aussi bien huilée que lucrative. Dans une pièce cachée d'un pavillon de Seine-Saint-Denis, les policiers ont retrouvé pour 100.000 euros de bijoux, montres et sacs de luxe ou argent liquide.

"C'est un système assez classique, organisé par des Français d'origine serbe" explique un enquêteur, "mais ce qui est frappant dans cette affaire c'est son ampleur. Les filles agissaient dans toute la région parisienne, mais aussi au-delà des frontières françaises, en Belgique, en Italie ou en Espagne".

Mariages forcés

Après avoir dû voler pendant des années, les jeunes filles étaient mariées de force par leurs parents. Un mariage en échange d'une dot de la future belle-famille, calculée en fonction des capacités de la jeune femme à rapporter de l'argent. "Les bonnes voleuses vendues plus cher que les mauvaises", raconte un policier.

Ces filles ne seront pas poursuivies, elles sont toutes considérées comme les victimes d'une traite d'êtres humains. Les mineures seront placées dans des familles d'accueil, ou remises à des membres de leur propre famille, s'ils ne sont pas impliqués dans cette sorte d'esclavagisme.