Une résidence de vacances évacuée à Calvisson après un départ de feu

Calvisson, France

Un feu a pris vers 17h30 sur la commune de Calvisson entre Nîmes et Sommières, ce jeudi 8 août. Six camions sont mobilisés. Le feu a pris dans du chaume et de la forêt. Une résidence de vacances, située non loin, est en cours d'évacuation, par précaution. Il n'y a aucun blessé. Et selon les pompiers la situation serait sous contrôle. On ne connait pas, à cette heure, l'étendue des dégâts.