Réveil brutal pour les habitants de la résidence senior Montana à Avignon, rue Mourre près de la route de Montfavet. Les pompiers ont été appelés vers 1h17 dans la nuit de dimanche à lundi pour un incendie dans le bâtiment.

Le feu a pris sur un balcon, s'est propagé à un deuxième, avant d'endommager deux appartements au quatrième et dernier étage. 21 personnes, résidents et personnel, ont dû être évacuées et mis en sécurité au rez-de-chaussée.

Neuf ont dû être relogées dans la résidence, dans les appartements libres. Soient leurs appartements étaient inhabitables, soit les parties communes étaient souillées par les fumées.