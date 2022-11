A Nice, un couple de squatteur passe de logement en logement dans la même résidence

Ce n'est plus un, mais deux logements désormais qui sont squattés à Nice dans la même résidence. Elle se situe dans la partie Nord de la ville. Ce sont des logements neufs qui sont concernés.

Qui sont les squatteurs ?

C'est un couple d'une trentaine d'année. Ils ont un bébé. On ne connait pas leur identité car ils ne veulent pas la dévoiler et se montrent très violents quand on tente de les interroger. Ils ont insulté plusieurs fois la propriétaire qui a été squattée et le journaliste présent sur le lieu du tournage du reportage.

Leur méthode

Dans un premier temps, il y a plus de 6 mois, ils ont occupé illégalement un logement qui allait être loué. Ils ont profité de l'absence temporaire de locataire pour s'emparer des lieux. La propriétaire concernée a porté plainte. Elle a alerté les autorités, la mairie de Nice, la préfecture des Alpes-Maritimes et le procureur de la République de Nice mais sa situation ne s'est pas améliorée pour autant : "Je ne sais pas comment la justice peut laisser faire ça. J'en suis à plus de 15 mille euros de frais qui ne seront pas remboursés par l'assurance"

Leurs victimes

Il y a deux victimes pour le moment. Après plusieurs mois de squat, la propriétaire a décidé de se faire justice elle-même . Elle parvient à récupérer son appartement dans un état déplorable.

Une fois mis dehors, le couple s'installe dans un autre logement de la même résidence. Lui aussi est vide, il est en passe d'être loué. Les squatteurs entrent alors à l'intérieur, probablement par une fenêtre, au rez-de-chaussée. Depuis, le propriétaire, qui habite dans le Nord de la France, a porté plainte mais se sent totalement désemparé. Il craint de retrouver son appartement dans le même état que la première victime.