Une résidente de 95 ans violée par un kiné libéral dans un EHPAD de Châteauneuf-les-Martigues

C'est une affaire terrible. Une résidente de 95 ans violée par un kinésithérapeute libéral exerçant depuis plusieurs années à l'Ehpad "Les Opalines" de Châteauneuf-les-Martigues. Le praticien, âgé de 49 ans, a été interpellé mardi. L'homme a été présenté à un juge d'instruction vendredi, mis en examen pour "viol sur personne vulnérable" et placé en détention provisoire.

Le kiné a été confondu par un enregistrement audio

Selon la direction de l'établissement qui parle d'un "choc terrible", c'est le personnel soignant de l'établissement qui a eu de forts soupçons. Mardi dernier, il a donc été décidé de placer un enregistreur audio dans la chambre de la victime âgée de 95 ans et atteinte de la maladie d'Alzheimer. La direction a alors immédiatement informé la police, le procureur et l'Agence régionale de Santé. Une information judiciaire est ouverte. Les enquêteurs doivent maintenant s'assurer que l'individu, inconnu de la justice, n'a pas abusé d'autres victimes.

La direction s’est entretenue avec la famille de la résidente et a tout mis en œuvre pour leur apporter le meilleur soutien. Un accompagnement médical et psychologique a été mis en place. L’établissement se constituera partie civile dès que possible afin de soutenir et d’accompagner la famille de la résidente.