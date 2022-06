Une restauratrice d'Hendaye poursuivie en justice pour avoir refusé l'entrée d'une cliente voilée

La vidéo tournée par le fils de la victime a fait le tour des réseaux sociaux. On y entend la restauratrice espagnole expliquer qu'elle n'accepte pas la tenue vestimentaire de la cliente. "Habillée comme dans la préhistoire" dit la propriétaire de l'établissement d'Hendaye, à une femme voilée qui voulait prendre un repas avec son fils. La restauratrice âgée de 58 ans, a été placée en garde à vue et déférée devant le parquet de Bayonne ce jeudi 2 juin 2022. Elle est poursuivie pour "discrimination fondée sur la religion supposée", et sera traduite devant le tribunal correctionnel de Bayonne le 20 septembre 2022. Elle risque cinq ans de prison et une peine d'amende.

Dépôt de plainte

Les victimes, la mère de famille et son fils ont déposé plainte dans cette affaire pour des faits de "discrimination". Ils devraient se constituer partie civile afin de faire valoir leurs droits devant le tribunal judiciaire qui sera amené à traiter le dossier à la rentrée prochaine. Selon Amandine Boyer, substitute du procureur de la République à Bayonne," les faits de discrimination sont généralement très difficiles à prouver, mais semblent bien constitués dans ce cas là".