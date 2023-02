"À force d'être harcelée, je suis en dépression" : une Libournaise menacée d'expulsion par son bailleur

Sylviane Juvigny a été aide-soignante en gériatrie pendant 38 ans. Elle n’a que 950 euros de retraite par mois et chaque année depuis treize ans, au mois de décembre, son bailleur lui demande plusieurs centaines d’euros de rattrapage pour sa consommation d’eau. Cette fois, la retraitée libournaise n’a pas voulu payer, elle a donc, après plusieurs relances, été envoyée devant la justice par son bailleur, Domofrance. Il lui reproche le non-paiement de 1370 euros de charges et veut l'expulser. Mais selon elle, son appartement a fait l'objet de plusieurs fuites d'eau qui n'ont jamais été prises en compte. L'humidité rend sa vie impossible. Atteinte de bronchopneumopathie, son médecin traitant a même conseillé son hospitalisation pour qu'elle ne reste pas dans son logement.

Sylviane Juvigny devant le tribunal de Libourne ce mercredi 1er février © Radio France - Laëtitia Heuveline

Son fils, Maxime, explique qu'ils ont essayé de nombreuses fois de trouver des solutions : "Rien que pour les moisissures, on a été obligé de tapisser trois fois déjà. Ça a complètement pourri. On a essayé de repeindre, vous le voyez, de toute manière, dans la salle de bain, ça n'a pas tenu. Ça revient au bout d'un mois. Il faudrait qu'il y ait quelque chose de fait parce que ça fait quand même treize ans." Treize ans que Sylviane et deux de ses fils vivent dans cet appartement, mais elle a décidé de déménager.

Elle avoue être à bout : "Je ne refuse pas de payer les charges inhérentes à tous les locataires. Là où je veux qu'on revoie, c'est sur la surconsommation d'eau. Le reste, il n'y a pas de problème. Je ne refuse pas de payer, répète Sylviane. Je ne peux pas d'une année sur l'autre dépenser 1.500 euros d'eau, ce n'est pas possible. On ne passe pas notre temps sous la douche ! J'ai eu plusieurs fuites, ils n'en reconnaissent aucune mon appartement". Les yeux mi-clos après une quinte de toux, elle avoue : "Mon état d'esprit, c'est un ras-le-bol total. Depuis plus d'un an, à force d'être harcelée, je suis en dépression sévère. Je n'en peux vraiment plus."

Contacté, Domofrance, par la voix de son avocat, n'a pas souhaité s'exprimer et indique que le dossier est "classique".