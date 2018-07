Une retraitée de 67 ans a été retrouvée morte chez elle à Lunel (Hérault) en décembre dernier. A l'époque le procureur de la République de Montpellier parlait de meurtre. Un peu plus de huit mois plus tard sa fille, institutrice à la Grande-Motte, a été placée en garde à vue mardi.

Lunel, France

La fille de la retraitée retrouvée morte chez elle le 7 décembre 2017 a été arrêtée ce mardi par les gendarmes de la section de recherche de Montpellier et placée en garde à vue un peu plus de huit mois après les faits. Âgée du quarantaine d'année, institutrice à la Grande-Motte, elle est soupçonnée du meurtre de sa mère qui aurait été étranglée ou bien étouffée. Un crime commis rue de la cité d'Endrausse, un quartier réputé tranquille, situé à deux pas du collège Frédéric Mistral et d'un stade de football.

C'est elle qui avait donné l'alerte. L'appartement de sa mère chez qui elle vivait avait été fouillé semble-t-il mais les enquêteurs n'avaient relevé aucune trace d'effraction.