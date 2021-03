Une retraitée du Morvan victime d'une arnaque au numéro surtaxé

Attention aux arnaques au numéro surtaxé ! Une retraité qui habite à Pouques-Lormes (Nièvre) dans le Nord du Morvan a été abusée la semaine dernière. Elle attend sa facture de téléphone avec angoisse. Elle est restée en ligne pendant trois heures et demie avec un numéro surtaxé.

L’arnaque au numéro surtaxé fait des ravages actuellement. Elle consiste en ce moment, à se faire passer pour votre opérateur, en vous demandant d'appeler un numéro surtaxé, pour une histoire de test de ligne . Une retraitée qui habite Pouques-Lormes (Nièvre) dans le nord du Morvan en a été victime la semaine dernière. On l'a contacté surson téléphone fixe , prétextant des travaux sur sa ligne et la nécessité de la testé.

On lui a dit que c'était un appel gratuit (La fille de la victime)

Sa fille Valérie raconte : " Ma mère a été appelée par quelqu’un qui s’est présenté comme travaillant pour Orange. On lui a dit qu’on faisait des travaux sur les lignes et qu’il fallait qu’elle rappelle un numéro gratuit, et qu’il ne fallait surtout pas raccrocher, le temps des travaux. »

Un appel de 3 heures et demie en Afrique

La retraitée ne s’est pas méfiée. Elle a rappelé le numéro. Au bout d’une heure, elle a fini par raccrocher, mais on l’a tout de suite rappelée en lui disant que les travaux n’étaient pas finis. En tout, ce petit manège a duré 3heures et demie, et ça s’est arrêté parce que son téléphone sans fil s’est déchargé. Le numéro composé se situerait en Afrique.

"Ma mère a 80 ans", précise Valérie, "elle n’a aucun problème de mémoire ou autre, donc je me dis qu’il y a énormément de gens qui sont en train de se faire avoir."

La retraitée nivernaise attend maintenant sa facture de téléphone avec beaucoup d'angoisse, car ces arnaques au numéro surtaxé coutent souvent plusieurs centaines d'euros aux victimes. Elle va bien entendu porter plainte. Elle a d'ailleurs déjà signalée à la gendarmerie de Corbigny cette mauvaise expérience.

Des tests de ligne toujours à la demande de l'abonné

Pour éviter ce genre de mésaventure sachez d'abord, que les tests de ligne d'Orange sont opérés directement grâce à leurs équipements, sans lancer d'appels d'un côté ou de l'autre et ils se font toujours à la demande de l'abonné. De façon générale, ne rappelez jamais un numéro de téléphone inconnu, sans avoir vérifié à quoi ou à qui, il correspond.