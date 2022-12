Une retraitée reconnait avoir crevé les pneus d'une vingtaine de voitures en Dordogne

Les gendarmes et le maire de Razac-sur-l'Isle ont été surpris de découvrir qui avait crevé les pneus de 22 voitures dans la commune en octobre dernier. Il s'agit d'une retraitée de 62 ans révèle le journal Sud Ouest. Interrogée par les gendarmes ce mercredi, elle a reconnu les faits et elle a remis aux militaires le tournevis cruciforme qu'elle a utilisé durant deux nuits pour crever les pneus.

ⓘ Publicité

Un coup de colère après un cambriolage

Lors de son audition, la retraitée a expliqué qu'elle avait voulu se venger car elle avait été victime d'un cambriolage quelques jours plus tôt. On lui a dérobé des bijoux auxquels elle tenait beaucoup et elle était persuadée à l'époque que le ou les voleurs habitaient la commune. Elle s'est déplacée à chaque fois en vélo dans plusieurs quartiers de la commune pour crever un pneu avant et un pneu arrière sur chaque voiture, ce qui a obligé les victimes à changer les quatre pneus de leur véhicule.

Les gendarmes sont remontées jusqu'à elle grâce aux nombreuses auditions menées durant qui ont permis de l'identifier. Pendant l'audition, cette habitante a exprimé de nombreux regrets.

La retraitée qui vit seule depuis peu n'avait jamais fait parler d'elle dans la commune selon le maire qui compte lui rendre visite. Elle n'était pas non plus connue de la justice. Cette habitant de Razac-sur-l'Isle a reçu une convocation pour être jugée le 17 mars prochain pour dégradations volontaires aggravées au tribunal de Périgueux.