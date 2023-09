Une réunion d'élus à Limoges pour un plan anti-agression

"Quand on touche un élu, on touche à la République". C'est avec ces mots que le préfet de la Haute-Vienne a présenté vendredi 29 septembre à Limoges le nouveau plan du gouvernement de prévention et des lutte contre les violences aux élus ainsi que ses déclinaisons locales.

Désormais, il est recommandé à chaque élu d'être accompagné d'un agent des forces de l'ordre lors de déplacements dans les "lieux conflictuels". Il leur est aussi proposé un dispositif d'alerte avec des référents au sein de la police et de la gendarmerie pour leur donner des conseils sur la gestion des conflits.

Si agression, il y a qu'elle soit virtuelle, manuscrite, verbale ou physique, les forces de l'ordre pourront désormais se rendre au domicile ou sur le lieu de travail de l'élu pour recevoir sa plainte. Il leur est aussi désormais dédié un numéro direct avec le poste de police ou de gendarmerie.

Des agressions verbales comme physiques qui se multiplient

Des annonces appréciées par les maires du département, effrayés par les dernières statistiques. Selon la préfecture, en 2022, on a recensé douze atteintes aux représentants de la République dont une physique. Depuis le début de cette année, on en compte vingt et trois physiques.

Des statistiques qui n'étonnent pas Fabien Doucet, le maire de Panazol qui déplore " la quantité de noms d'oiseaux dont sont qualifiés les élus sur la toile dès qu'il dérange le quotidien des gens, notamment sur des travaux liés aux routes". Une agressivité relevée aussi par Annick Huchet, maire de la commune de Chalard (318 habitants), victime de violences verbales. " On dénote un changement de mentalité de la part des gens qui prennent le maire comme l'exutoire de tout ce qui ne va pas pour eux "