VIDÉO - une réunion inédite à Toulouse sur les abus sexuels dans l'Eglise

Marion Muller-Colard , théologienne et membre de la Commission indépendante sur les abus sexuels dans l'Eglise

Dans le cadre de son tour de France à la rencontre des victimes, la Commission Indépendante sur les Abus Sexuels dans l’Église (CIASE) est à Toulouse ce jeudi à 18h30 à la salle Barcelone.

Chargée de faire la lumière sur les faits commis depuis 1950, la Commission indépendante présidée par Jean-Marc Sauvé organise des réunions dans les régions pour tenter de convaincre les personnes agressées dans leur enfance de témoigner.

Les témoignages sont recueillis de manière anonyme, des recommandations seront faites à l'Eglise d'ici un an. Certains faits criminels et non-prescrits peuvent être transmis à la justice par la CIASE. Marion Muller-Colard , théologienne et membre de cette Commission indépendante sur les abus sexuels dans l'Eglise est passée sur France Bleu Occitanie avant d'assister à la réunion publique.

La CIASA est à l'écoute des victimes 7 jours sur 7 de 9H à 21H par téléphone au 01 80 52 33 55.