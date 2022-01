Une rivière polluée prend une drôle de couleur sur plusieurs kilomètres à Maubec dans le Nord-Isère

Maubec (Isère) a vu son cours d'eau se colorer d'un drôle de bleu ce lundi après-midi. Les pompiers ont reçu de nombreux appels en milieu d'après-midi pour les alerter sur la couleur du Bion qui s'écoule le long de la départementale 522 dans cette commune du nord de l'Isère, près de Bourgoin-Jallieu.

La mairie va porter plainte

Un colorant alimentaire est a priori à l'origine de cette pollution. Selon Olivier Tisserand le maire de la commune, il a été rejeté par l'entreprise Multipapier qui se trouve dans la zone artisanale et produit des emballages pour les commerces et les industriels. Ce rejet est accidentel toujours selon la mairie et a coloré le cours d'eau sur plusieurs kilomètres.

La coloration de l'eau s'est étirée sur plusieurs kilomètres. - Mairie de Maubec

Les pompiers ont posé des boudins absorbants qui ont presque fait disparaître cette couleur anormale, des analyses d'eau sont en cours et leurs résultats devraient être connus d'ici la fin de la semaine selon le maire de Maubec. La Semidao, la régie de l'eau de la CAPI doit contrôler le système de rejet de l'eau de l'entreprise "pour s'assurer qu'il est aux normes" explique Olivier Tisserand, qui va déposer plainte suite à cette pollution.