Une rixe coûte la vie à un jeune de 16 ans à Bras

Les deux bandes rivales n'étaient pas là par hasard. Les jeunes de Manosque et les Varois se sont donné rendez-vous pour en découdre. Un rendez-vous fixé par téléphone pour régler un problème autour d'une jeune fille du secteur de Bras. Mais rien ne s'est semble-t-il passé comme prévu.

Les Manosquins sont arrivés à quatre pour se battre, à l'ancienne, àmains nues. Mais face à eux, plus d'une dizaine de jeunes Varois, dont l'un au moins armé d'un couteau, d'autres d'objets contondants. Selon le parquet de Draguignan, certains protagonistes étaient cagoulés et armés de batte de baseball et de couteaux. Les témoins sur place disent que tout est alors allé très vite. Le quatuor s'est fait tomber dessus.

Et le jeune de 16 ans a reçu une multitude de coups de couteau. Un déchaînement de violence qui ne lui a laissé aucune chance. La victime s'est écroulée. L'auteur et ses complices se sont enfui très vite, laissant des témoins atterrés et une situation très tendue sur place avec l'arrivée de la famille de la victime.

L'enquête pour homicide volontaire et violences volontaires avec armes et en réunion a été confiée brigade de recherches de Brignoles, avec le concours de la section de recherches de Marseille.