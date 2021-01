Une rixe entre deux adolescents aux Fins

Une bagarre entre deux adolescents de 15 ans a fait deux blessés, ce jeudi 28 janvier 2021 aux Fins. La rixe a eu lieu vers 7h et demie, dans le foyer de la Maison Familiale et Rurale, entre deux élèves internes. Des coups de poings et des coups de couteau ont été échangés.