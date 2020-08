Une ronde après des soupçons de mutilations de chevaux à Bellegarde

Une première ronde a été organisée dans la nuit du samedi 29 au dimanche 30 août par des propriétaires de chevaux gardois autour de Bellegarde. Ils étaient au total une dizaine de professionnels venant des secteurs de Caissargues et Bellegarde. Ces derniers craignent pour leurs animaux, après des soupçons d'oreilles coupées dans un élevage de Bellegarde, et alors que les mutilations de chevaux se multiplient en France. Dans le département voisin du Vaucluse, dans le Luberon, une jument a été retrouvée éventrée à Puyvert et un poney mutilé quelques jours plus tôt. D'autres rondes sont prévues les prochaines nuit dans le Gard.