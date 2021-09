Une rue porte désormais le nom de Jérémy Beier à Béziers

Jérémy Beier a désormais une plaque qui porte son nom dans les rues de Béziers. Ce jeune sapeur-pompier est décédé l'été 2016 après avoir été gravement brûlé à Gabian (Hérault). Le camion-citerne dans lequel il se trouvait a été pris au piège dans un incendie sur le plateau entre Gabian et Roquessels. Trois autres pompiers ont été gravement blessés. Jérémy est décédé de ses blessures le 21 septembre. Ce Biterrois n'avait que 24 ans.

Un ballon blanc, lâché symboliquement dans le ciel par la maman de Jérémy

Cinq ans après ce drame, la ville de Béziers a tenu à lui rendre hommage pour ne pas oublier. Une signalétique a été apposée à la sortie de la ville sur l'ancienne route de Bédarieux qui mène vers Gabian.

Dévoilement de la plaque Jérémy Beier - Ville de Béziers

Des proches et la famille de Jérémy étaient présents. Une minute de silence a été observée avant le chant de la Marseillaise. Un ballon blanc a été symboliquement lâché dans le ciel par la maman de Jérémy.

''La mairie de Béziers a fait un geste formidable pour qu'on honore la mémoire de mon fils C'est émouvant, c'est fort. Le lâcher de ballon a été terrible. De voir son nom ne me ramènera pas mon fils. J'ai de la peine. Mais on ne l'oublie pas, c'est ce qui est important''

''C'est un moment important'' dit Brigitte Beier, la maman de Jérémy Copier

Laché d'un ballon blanc en mémoire de Jérémy Beier © Radio France - Ville de Béziers

"On est touché de cet hommage, car même cinq ans après, on n'oublie pas Jérémy" dit son frère Thomas. C'est lui qui a donné l'envie à Jérémy d'être sapeur-pompier.

"Comme je le disais à ma mère, aujourd'hui, il ne nous reste plus que les hommages et les cérémonies pour pas qu'on oublie mon frère. Cette rue va rester au bord de la rocade. Quand les biterrois passeront à proximité de cette plaque, ils penseront à Jérémy, c'est un bel hommage".

''Je suis fier que mon nom et le prénom de mon frère soient inscrits sur cette plaque''

''Je suis fier que mon nom et le prénom de mon frére soient inscrits sur cette plaque''- Thomas, le frère de Jérémy Beier Copier

''On mesure à quel point les années passent et ce drame est encore si présent dans la mémoire de sa maman et son frère'' dixit Robert Ménard.

On ne pourra pas s'empêcher de penser à Jérémy en passant devant cette plaque-Robert Ménard

''On ne pourra pas s'empêcher de penser à Jérémy en passant devant cette plaque'' dit Robert Ménard,le maire de Béziers Copier

Comme chaque année depuis ce drame, une cérémonie s’est déroulée le 10 août dernier sur la colline devant la stèle pour ne pas oublier. Les proches attendent le procès pour connaitre la vérité.