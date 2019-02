Une rupture mortelle aux assises des Deux-Sèvres

Niort, France

Un homme de 52 ans est jugé à partir de ce mercredi devant la cour d'assises des Deux-Sèvres pour l'assassinat de son ancienne compagne. C'était le 25 mai 2016, à Prahecq. Sophie Clerc, une mère de famille de 46 ans, est tuée de deux balles de 22 long rifle devant son pavillon.

Cette responsable des ressources humaines dans une filiale de la Maif rentre du handball, où elle entraîne des jeunes filles. Son ancien compagnon l'attend, armé de cette carabine achetée à des membres de la communauté des gens du voyage. Les deux filles de Sophie Clerc, aujourd'hui âgées de 13 et 15 ans, sont chez leur père ce soir-là.

Interpellé a proximité du lieu du drame

Son ex-compagnon tire donc deux fois. Ce coiffeur, amateur de billard, est interpellé dans la soirée, a proximité du lieu du crime. Il a appelé son ancienne épouse, après son geste. C'est elle qui prévient la police. Un homme qui n'aurait pas supporté la rupture. Il "reconnaît sa responsabilité et tente de survivre", explique son avocate Me Stéphanie Brémaud. Du côté des parties civiles, "les blessures sont encore très à vif", raconte Me Françoise Artur, qui représente plusieurs membres de la famille de la victime.

La mort de Sophie Clerc avait provoqué une forte émotion à Prahecq, un rassemblement pour lui rendre hommage le lendemain du drame avait réuni plus de 300 personnes.

Le verdict est attendu vendredi.