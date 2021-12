Les agents de la brigade de Dijon ont découvert 2,4 kg d’héroïne et 5 kg de paracétamol dans un véhicule immatriculé en Espagne. Les stupéfiants se trouvaient dans une cache aménagée entre la banquette arrière et le coffre. La saisie a eu lieu il y a dix jours sur l'autoroute A31.

Dijon : les agents des Douanes ont saisi plus de deux kilos d'héroïne et cinq kilos de paracétamol

La saisie a eu lieu le 21 novembre dernier sur l'autoroute A31. Les agents de la brigade des douanes de Dijon arrêtent une voiture en provenance d'Espagne. C'est lors du contrôle et de la fouille qu'ils découvrent une cache aménagée entre la banquette arrière et le coffre. Une cache où ils découvrent "sept sachets thermo soudés de poudre brune" indique le communiqué des Douanes de Dijon, qui précise que "les tests réalisés indiquent qu'il s'agit d’héroïne pour un total de 2,422 kg et les cinq autres du paracétamol pour un poids d’un peu plus de 5 kg."

Vue du coffre avant démontage de la cache aménagée dans le véhicule arrêté par les agents des douanes de Dijon

Le conducteur présenté à la justice

Selo le communiqué des douanes de Dijon, le conducteur a été présenté en comparution immédiate le 26 novembre 2021, et a obtenu un délai pour préparer sa défense. L'affaire est renvoyée au 18 février 2022. En 2020, la Douane a saisi 88,72 tonnes de stupéfiants.