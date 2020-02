Une saisie exceptionnelle de méthamphétamine à Hendaye

Le ministre de tutelle des douaniers, Gerard Darmanin, parle d'une saisie exceptionnelle. De fait, 175 kilos de cette substance dérivée de l'amphétamine c'est conséquent. D'autant plus que les douaniers d'Hendaye ont découvert le 16 février dernier dans le même poids lourd un chargement d'herbe de cannabis.

La saisie du 16 février à Hendaye - douanes

La drogue destinée au nord de la France

Le camion venait d'Espagne et se rendait dans le nord de la France. Dans la remorque et non dissimulés, les douaniers découvrent 18 cartons. Dans neuf de ces cartons les douaniers saisissent 107 kilos d'herbe de cannabis conditionnés dans des sacs en plastique sous vide. Dans neuf autres se trouvent 175 kilos de méthamphétamine, un dérivé synthétique de l'amphétamine.

L'herbe de cannabis saisie le 16 février - douane

Un chargement de 10 millions d'euros !

Valeur marchande sur le marché clandestin : 10 millions d'euros ! Les deux chauffeurs du camion sont immédiatement arrêtés puis remis à la police. Désormais, c'est la JIRS de Bordeaux qui est saisie du dossier. Ce n'est pas le premier succès des hendayais cette année : le 30 janvier dernier, la même brigade saisissait 40 kilos d'amphétamines.

La drogue sous vide - douanes

Les félicitations du ministre

Pour le ministre de l'action et des comptes publics Gérard Darmanin : "quelques jours à peine après leur prise d'amphétamine, j'ai grand plaisir à féliciter une nouvelle fois les douaniers d'Hendaye pour cette prise de méthamphétamine. Je note avec satisfaction et fierté que leur mobilisation au service de la santé et de la sécurité de nos concitoyens ne faiblit pas" "Je salue le rôle déterminant joué par la douane dans la lutte contre les trafics de produits stupéfiants et plus largement dans le combat contre la criminalité organisée"