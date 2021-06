Une saisie record de près d'une tonne de cannabis près de Bordeaux

Près d'une tonne de cannabis saisie près de Bordeaux dans la nuit de jeudi à vendredi dernier, selon Sud Ouest. 701 kilos de résine de cannabis et 250 kg d'herbe ont été récupérés. Les enquêteurs, appuyés par le RAID, ont intercepté la drogue pendant un échange entre trafiquants locaux et leur "logisticien". L'opération s'est déroulée vers 5h vendredi matin, sur le parking d'une zone de fret, à Bruges. 91.000 euros en coupures de 10, 20 et 50 euros ont aussi été retrouvés. Cinq hommes et trois femmes ont été interpellés et placés en garde à vue au commissariat central de Bordeaux. Les hommes, âgés d'une trentaine d'années et habitants de Cenon, ont été mis en examen et placé en détention provisoire. Deux des femmes interpellées ont été placées sous contrôle judiciaire.