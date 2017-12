Une salariée d'une entreprise de Loriol-sur-Drôme aurait détourné plus de 400 000 euros

Une femme a été interpellée chez elle lundi matin, soupçonnée d'avoir détourné plus de 400 000 euros dans une entreprise de fruits et légumes à Loriol-sur-Drôme (Drôme).

Une femme de 58 ans a été interpellée à son domicile de Charmes-sur-Rhône en Ardèche ce lundi matin. Elle est soupçonnée d'avoir détourné plus de 400 000 euros dans son ancienne entreprise.

Elle travaillait pour une entreprise de fruits et légumes à Loriol-sur-Drôme comme secrétaire administrative. Elle aurait émis des virements ou des chèques indus à son profit entre 2011 et 2016. Parfois des petites sommes, parfois des sommes plus conséquentes. Elle n'avait pas un train de vie démesuré, mais a été tentée et n'a pas résisté à la spirale qu'elle a mise en place.

Elle a été licenciée par son entreprise il y a quelques mois et n'avait pas retrouvé de travail depuis.

Elle a été remise en liberté. Elle comparaîtra devant la justice en septembre 2018 pour escroquerie et abus de confiance. Elle risque jusqu'à 5 ans de prison.