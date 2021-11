Une salle de bien-être ouvre au service cancérologie du CHU de Montpellier

Une salle de bien-être ouvre pour les patientes et patients en chimiothérapie du CHU de Montpellier. Une socio-esthéticienne maquille, pose des soins du visage et masse une dizaine de personnes par jour. L'association fondée par 17 Miss France, Les Bonnes Fées, finance ce projet.

Anne-Alix souffre d'une tumeur aux ovaires et se fait maquiller dans cette salle de bien-être au CHU de Montpellier.

La quatrième Maison des Bonnes Fées ouvre à Montpellier, après Nancy, Lyon et Lille. C'est une salle de bien-être au cœur du service cancérologie du CHU de Montpellier. "C'est pour offrir une petite parenthèse de douceur. Le soin est un outil pour valoriser l'image de la personne qui est malmenée pendant les effets secondaires de la maladie" explique la socio-esthéticienne Jennifer de Calheiros qui s'occupe d'une dizaine de patientes et patients chaque jour.

Jennifer de Calheiros est la socio-esthéticienne qui s'occupe des patientes et patients en chimiothérapie. © Radio France - Morgane Guiomard

Du maquillage et des soins

Anne-Alix souffre d'une tumeur des ovaires. Elle est sous chimiothérapie depuis deux ans et demi. Là, elle se fait maquiller avec sa perfusion à côté d'elle."Ça nous permet d'être chouchoutés et ça c'est énorme. Quand on est seul, un endroit comme ça c'est formidable" raconte, sourire aux lèvres, la patiente de 75 ans.

Du maquillage, des soins du visage et des massages sont proposés dans la Maison des Bonnes Fées de Montpellier. © Radio France - Morgane Guiomard

Dans cette salle aux murs roses, "très détente", Jennifer de Calheiros propose de maquiller, appliquer des soins du visage ou encore masser les personnes qui viennent en chimiothérapie. Et elles le lui rendent bien : "Quand on voit les sourires sur leurs visages, c'est hyper gratifiant d'y contribuer à notre petite échelle."

Une salle à l'initiative de l'association des Bonnes Fées

L'association Les Bonnes Fées, fondée par 17 miss France, finance cette salle nommée "Maison des Bonnes Fées. "C'est un espace où les femmes et les hommes peuvent prendre une heure et penser à eux et à elles" raconte la présidente de l'association Sylvie Tellier.

C'est aussi grâce à la cadre au CHU de Montpellier Patricia Fournier Fabre, que la salle a pu s'ouvrir : "mon objectif c'était d'apporter de la joie, des sourires et du bonheurs aux patients." Des dons pour financer d'autres initiatives comme celles-là sont possible sur le site internet de l'association.