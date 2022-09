Une salle de jeu clandestine démantelée à Lormont

Une salle de jeu clandestine vient d'être démantelée par les policiers de la police aux frontières à Lormont près de Bordeaux. Les policiers du RAID sont intervenus dans la nuit de mardi à mercredi dans ce "tripot". Dix-huit joueurs et sept organisateurs ont été interpellés.

Les policiers ont interpellé 18 joueurs et 7 organisateurs (Image d'illustration)

Les policiers sont intervenus dans la nuit de mardi à mercredi dans cette salle de jeu clandestine de la rive droite de la métropole bordelaise mais ce n'étaient pas les joueurs qui étaient ciblés en premier lieu.

Au départ les enquêteurs de la PAF, la police aux frontières, s'intéressaient à un réseau de trafiquants de migrants, et les investigations les ont amenés jusqu'à un entrepôt à usage commercial loué à Lormont. Le bâtiment était utilisé pour héberger des migrants, majoritairement turques, en séjour irrégulier contre de l'argent. Le reste de ce local était sous-loué à deux frères très bien connus de la justice bordelaise.

Joueurs, croupiers et serveuse

Les enquêteurs ont voulu en savoir plus, ils sont donc restés en planque devant le bâtiment et ont constaté beaucoup d'allées et venues en pleine nuit. Ils ont rapidement compris qu'il s'agissait d'une salle de jeu clandestine.

"Les enquêteurs de la PAF, écrit la police dans un communiqué, auxquels se sont associés ceux du GIR, groupe interministériel de recherche Aquitaine de la Direction Zonale de la Police aux Frontières du Sud-Ouest, ont orienté leurs investigations sur ce « tripot » clandestin qui selon les nuits réunissait autour de deux tables de poker une dizaine de joueurs, un ou deux croupiers et une serveuse. Cette activité clandestine générait des mises pouvant aller jusqu’à plusieurs milliers d’euros par partie."

Procès en mars prochain

Près de 5.000 euros, 240 grammes de cocaïne et 164 grammes de résine de cannabis ont été saisis pendant l'opération du RAID qui a permis également d'interpeller au total sept organisateurs et dix-huit joueurs.

Neufs étrangers en séjour irrégulier ont également été découverts dans les logements aménagés dans l’entrepôt, ces derniers ont mis en cause l’organisateur du réseau.

Les quatre principaux protagonistes et le croupier ont été déférés devant la justice, ils seront jugés devant le tribunal correctionnel de Bordeaux en mars prochain.