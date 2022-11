Une salle de jeux clandestine et de la drogue découvertes près d'une cité à Toulon

"Intuition" diront certains, "flair policier" diront d'autres. C'est en tout cas parce qu'ils sont intrigués par des allers et venues inhabituelles à proximité d'un appartement situé non loin de la cité Pontcarral à Toulon que les policiers de la BST décident de planquer. Plusieurs jours de surveillance qui les amènent à penser que cet appartement pourrait servir de lieu de stockage de drogue.

ⓘ Publicité

Ce mercredi soir, lors d'une surveillance, ils aperçoivent un individu déjà connu qui sort de l'appartement en question. Ils sautent sur l'occasion et interpellent le trentenaire, avant de pénétrer dans les lieux. Et là bingo.

Il y a bien sûr de la drogue : près d'1,2 kilos de résine de cannabis. Plusieurs milliers d'euros sont également saisis. Mais ce que ne s'attendaient pas à trouver les fonctionnaires ce sont des tables de jeux autour desquelles parient plusieurs personnes.

La drogue comme monnaie

Table de Roulette, jeux de dés, il y en a pour tous les goûts. Et le ou les gestionnaires du lieu sont arrangeants avec les parieurs. Les paris se font en effet en espèce. Mais quand les participants n'ont plus de cash, la drogue devient la monnaie qui permet de miser. Preuve une fois de plus de la transversalité des trafiquants qui ne mettent pas leurs oeufs dans le même panier.

Six personnes ont été interpellées selon la Direction départementale de la Sécurité Publique du Var. Deux ont été placées en garde à vue ce mercredi soir.