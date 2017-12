"Une scène de Zola en 2017" : à Poitiers, des parents condamnés à 3 mois de prison avec sursis pour privation d'aliments

Des parents jugés jeudi soir au tribunal correctionnel de Poitiers. Un mère de cinq garçons et son compagnon, père du petit dernier. Ils étaient poursuivis pour violences et privation de soins ou d'aliments compromettant la santé d'un mineur. Ils sont condamnés à trois mois de prison avec sursis.

"Nous sommes dans une scène de Zola en 2017", fait remarquer l'avocate des jeunes parents. La mère 32 ans vit à l'époque à Chaunay, avec un jeune homme de 23 ans. Le couple n'a aucune éducation, ne travaille pas, s'en sort grâce aux allocations familiales. Ils représentent la "misérabilité sociale" reconnait leur avocate..

Une hygiène déplorable à la maison

Leur fils, deux ans et demi aujourd'hui, passe alors ses journées allongé dans un transat devant la télé, boit encore des biberons "parce qu'il refuse les petits pots" dit son père. Il ne sait pas marcher, à peine ramper. Il est, selon la procureure, laissé pour compte, entouré des chiens qui font leurs besoins partout dans la maison avant de lui lécher le visage.

L'environnement est sale, les odeurs nauséabondes, et l'enfant n'est pas stimulé : voilà ce que rapporte l'aide sociale à l'enfance dans un signalement en avril 2016. L'enfant accumule du retard. "Chacun a son rythme", se justifie la maman qui reconnait les faits. Elle se dit dépassée par ses garçons.

Le père qui ne trouve pas sa place dans cette famille recomposée avoue avoir tiré les oreilles du plus grand, et distribué des claques "pour les punir". "Ces deux-là pouvaient-ils savoir qu'ils faisaient mal alors qu'ils n'ont aucune référence ?" Non, selon leur avocate qui a demandé la relaxe.

Ils sont finalement condamnés chacun à trois mois de prison avec sursis et deux ans de mise à l'épreuve, avec obligation de soins.