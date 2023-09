Une "scène horrible": les policiers sous le choc à Perpignan après la découverte d’un enfant en partie congelé

"C’est une scène horrible, qui glace le sang", témoigne Franck Rovira, secrétaire régional du syndicat Alliance Police, après la découverte réalisée par des policiers de Perpignan ce jeudi soir , dans un appartement HLM de l’avenue Roudayre (quartier du Bas-Vernet). "Elle restera à jamais gravée dans les mémoires. Certes, le métier de policier est difficile, on ne nous invite jamais pour un mariage ou un événement heureux. Mais là, c’est particulièrement effroyable".

Selon nos informations, c'est une entreprise de pompes funèbres qui a donné l'alerte. Ce jeudi après-midi, elle a reçu un appel suspect d'un habitant de Perpignan, expliquant qu'il devait enterrer son fils et qu'il souhaitait connaître les modalités. L'homme a précisé son nom et son adresse. Aussitôt prévenue, la police de Perpignan a envoyé un équipage sur les lieux.

Arrivés sur place, les fonctionnaires ont identifié l'appartement, au cinquième étage. Comme personne n'ouvrait la porte, ils ont fait usage d'un bélier pour pénétrer dans le logement. "Lors de leur progression dans l’appartement, ils se retrouvent nez-à-nez avec le corps d’un enfant, dans une baignoire, en train de décongeler". Le corps "tuméfié" présentait également d’importantes traces de violences.

En état de choc, les policiers présents sur les lieux se sont vu proposer un soutien psychologique ce vendredi. "Nous sommes de plus en plus souvent confrontés à de l’extrême violence. Et je me dis : dans quel monde vit-on ?", s’interroge Franck Rovira.

Présent sur les lieux, le père a été immédiatement interpellé et placé en garde à vue. Âgé de 28 ans, il serait très défavorablement connu de la justice. Les investigations ont rapidement permis de retrouver la trace des deux autres enfants vivant dans cet appartement. Les deux fillettes âgées de 2 et 3 ans présentent également d’importantes blessures : elles avaient été conduites aux urgences de l'hôpital de Perpignan dans l’après-midi par leur oncle, lui aussi placé en garde à vue.

L'enquête pour "meurtre sur mineur", "tentative de meurtre", "violences sur mineur", "recel de cadavre" et "séquestration" a été confiée à la police judiciaire et à la bridage criminelle du commissariat de Perpignan, selon un communiqué du procureur de la République de Perpignan.