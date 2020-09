Mort d'une femme sans-abri dans la rue à Bayonne

Elle était malade et handicapée, et avec son compagnon elle avait pris l'habitude de dormir près des toilettes de l'Office de Tourisme à Bayonne, rapporte Mediabask d'après le témoignage d'une de ses lectrices. Le décès a eu lieu dimanche dernier, le 20 septembre, confirme le commissariat de Bayonne, et le médecin légiste qui a examiné le corps a conclut à une mort naturelle.

"Ce dimanche matin, place des Basques, nous avons assisté impuissants à une scène d'une grande inhumanité, d'une froideur absolue et d'une grande tristesse" rapporte le témoignage recueilli par Mediabask. Au moment où le décès a été signalé, son compagnon dormait à côté d'elle, en état d'ivresse. Ce décès survient alors que la ville de Bayonne vient de prendre un arrêté qui interdit "toute occupation abusive et prolongée des rues (...) de nature à porter atteinte à la tranquillité et au bon ordre public".