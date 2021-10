Une seconde vie pour les livres grâce à Book Hémisphère

C'est la reprise des braderies de livres. Book Hémisphères prépare la sienne, le 31 octobre à Kervignac, dans le Morbihan entre Lorient et Auray. Sa boutique reste ouverte du mardi au samedi, en parallèle.

Cette entreprise d'insertion à but non lucratif collecte, réemploie, revend les livres aux particuliers ou aux professionnels, ou les aiguille vers une filière de recyclage. Plus de cinq millions ont déjà été collectés.

24 salariés, dont 12 en insertion

L'entreprise salarie 24 personnes, dont 12 en parcours d'insertion : "C'est vrai qu'on a du mal à recruter en ce moment, on cherche. Il y a clairement moins de CV, le chômage baisse aussi, forcément, ça joue sur nous. Mais on a encore embauché quelqu'un, qui commence aujourd'hui", précise Laure Le Maréchal, directrice administrative et financière de Book Hémisphères.

L'entreprise a passé les confinements et s'en remet. "La boutique a fermé pendant le confinement, on a dû arrêter les braderies pendant neuf mois. Et c'est vrai que la vente en ligne, qui a énormément marché pendant le confinement, baisse en ce moment. C'est à dire, que ça revient à un niveau normal, d'avant crise."

Book Hémisphères est une société coopérative d'intérêt collectif, une SCIC et recherche encore des sociétaires, "pour lever des fonds, investir et créer de nouveaux emplois".