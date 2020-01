Une semaine après des coups de feux à Miramas, un suspect arrêté

Miramas, France

Ces coups de feu avaient effrayé les habitants de la cité Mercure à Miramas, mardi dernier. Le tireur avait visé la façade d'un immeuble, connu pour être un point de vente de drogue, sans faire de blessés. Ce vendredi 11 janvier, la police a découvert une planque dans laquelle se trouvaient de la résine de cannabis et plusieurs armes à feu. Cette découverte a permis aux forces de l'ordre d'arrêter un individu, suspecté d'être l'auteur des faits. Cet homme de 23 ans a été mis en examen et placé en détention provisoire pour "détention d'armes et de stupéfiants".

Le maire Frédéric Vigouroux a félicité les policiers et la justice.