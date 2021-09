Une semaine après l'accident du bus scolaire, la sécurité des places debout toujours en question

C'était il y a une semaine : un bus scolaire faisait une sortie de route à Changé, avec à son bord 48 collégiens de Jules Renard, à Laval. Bilan : 28 blessés (dont la conductrice), dont deux gravement.

Depuis, une enquête a été ouverte maisdes voix s'élèvent contre la sécurité de ces bus de ville, dans lesquels la majorité des places sont debout. Laval Agglo n'a jusqu'ici pas souhaité s'exprimer sur cette question, et indique attendre un retour de son délégataire, Keolis.

Devant le collège Jules Renard, Lydie est venue chercher son fils, Jonas, élève en sixième : ses amis ne prenant pas le bus ce jour-là, il préfère ne pas le prendre tout seul. Il a été légèrement blessé dans l'accident, "des douleurs aux épaules et quelques plaies ouvertes" indique sa mère. Brièvement hospitalisé, il sort dans la journée.

Pourtant le souvenir est bien là quand il reprend le bus, en début de semaine : "au début, j'ai cru qu'on allait à nouveau avoir un accident." De son côté, Lydie ne comprend pas pourquoi certaines lignes sont dotées de ce type de bus, et d'autres de cars avec uniquement des places assises.

Si on propose pas des solutions assises, il y aura à nouveau des accidents et des blessés. Ils ont connaissance du problème depuis de nombreuses années, ce n'est pas normal d'attendre un accident pour prendre les mesures nécessaires. On veut que nos enfants soient assis pour arriver à l'école en toute sécurité.