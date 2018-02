Des 300m2 de cet entrepôt de stockage, il ne reste qu'un enchevêtrement de métal et d'objets carbonisés. Le feu a pris au fond du bâtiment et les enquêteurs n'ont pour l'heure pas pu en déterminer l'origine. Les bureaux attenants ne sont plus utilisables. Pour le centre Emmaüs, l'urgence a été de se réorganiser pour poursuivre l'activité de vente et préserver la 60aine d'emplois en contrat d'insertion. Tout le monde travaille désormais dans la salle des ventes, de l'autre côté de la rue, un peu à l'étroit mais en se serrant les coudes.

Le tri et le stockage aménagés dans une partie du magasin © Radio France - Olivier Vogel

On est un peu les uns sur les autres, c'est un petit peu compliqué mais on est soudés, c'est l'essentiel. Annita, l'une des salariées d'Emmaüs Mundolsheim.

Le magasin de vente d'Emmaüs Mundolsheim © Radio France - Olivier Vogel

Quand on a vu le brasier, on s'est sentis oppressés, beaucoup ont pleuré, on voyait le cadre du travail qui s'en allait mais on ne doit pas baisser les bras, on se soutient moralement. Michèle, bénévole depuis 15 ans à la mercerie du magasin Emmaüs de Mundolsheim

Appel aux dons © Radio France - Olivier Vogel

Pour aller de l'avant, Emmaüs Mundolsheim a lancé un appel aux dons mais rappelle qu'on peut les soutenir en poussant la porte du magasin et en continuant à offrir ce qui viendra garnir leur salle de vente. Le centre est aussi à la recherche de nouveaux bâtiments.

On est en recherche active de nouveaux locaux sur l'Eurometropole Nord. Thierry Kuhn, directeur d'Emmaüs Mundolsheim et président national d'Emmaüs

Une grande vente de solidarité devrait également être organisée ce printemps au Zénith de Strasbourg.