Une semaine après la fusillade de Villefontaine, cinq personnes placées en garde à vue

Le 5 avril au soir, des coups de feu étaient tirés non loin de la mairie à Villefontaine (Isère), blessant gravement un père et son fils, âgés respectivement de 41 et 17 ans. Ils sont désormais tirés d'affaire. Ce mardi, un peu plus d'une semaine après les faits, cinq personnes ont été interpellées.