Double assassinat de Pouyastruc : des fake news sur le profil du tireur circulent en Espagne

Où se trouve Cédric Tauleygne, le tireur présumé de Pouyastruc ? Les questions sont encore nombreuses sept jours après le drame survenu près de Tarbes. Des rumeurs circulent sur le profil du suspect, on vous explique pourquoi elles sont fausses.

Cela fait une semaine qu'a eu lieu le double assassinat de Pouyastruc. Le tireur est toujours recherché. Le lundi 4 juillet, Aurélie Pardon et Gabriel Fourmigué ont été tués dans ce village près de Tarbes, à Pouyastruc, vers 18h30. Ils étaient tous les deux enseignants au collège Desaix à Tarbes et avaient entamé une relation quelques semaines auparavant. Aurélie Pardon était l'ancienne compagne de Cédric Tauleygne, ils étaient en instance de divorce. Le parquet a ouvert une information judiciaire pour assassinats. Les recherches continuent d'être menées dans les Hautes-Pyrénées et en Espagne, en Aragon où pourrait se trouver Cédric Tauleygne, le tireur présumé.

Des "fake news" circulent en Espagne

"Individu lourdement armé" - Ce qui revient souvent sur les réseaux sociaux, c'est que le fugitif est lourdement armé. Selon nos informations, rien ne prouve qu'il l'est. En revanche, armé c'est quasiment sûr puisque l'arme du crime n'a pas été retrouvée.

"Survivaliste" - C'est ce qui avait été dit dans un premier temps mais le procureur de la République de Tarbes avait précisé que ce terme correspondait à des critères particuliers et appelait à la prudence. Ce qui est certain, c'est que Cédric Tauleygne est un ancien militaire, tireur sportif. Chez lui, il y avait plusieurs armes. Il était réserviste à la gendarmerie et réserviste au 35e régiment de parachutistes de Tarbes. Ce qui fait de lui un homme qui peut passer du temps seul en montagne et se cacher. Mais pas indéfiniment. On sait qu'il n'a pas retiré des sommes d'argent importantes.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

"Han cogido al Frances, Cédric Tauleygne" - Sur Twitter, certains ont écrit : "Ils ont attrapé le Français, Cédric Tauleygne était dans une cour entre Santa Cruz et Atarès". Une fausse information.