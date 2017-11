Une semaine après sa disparition, une marche blanche en hommage à Noémie est organisée à Amiens

Les obsèques de Noémie, dont le corps a été retrouvé la semaine dernière chemin du réservoir à Amiens auront lieu ce mardi 21 novembre après-midi. Ce mardi matin, une marche blanche a eu lieu entre son domicile rue d'Antibes et le lieu du drame. Une bonne centaine de personnes y participait.

Ses parents, sa famille, ses voisins et une foule d'anonymes se se sont retrouvés peu avant 9 heures au rond point situé juste devant la résidence où habitait Noémie et sa petite fille de 6 ans. Le directeur de l'école que fréquente la petite fille de la victime était également présent. Le cortège a parcouru les deux kilomètres cinq cents qui séparent l'appartement de la jeune femme du lieu où son corps a été découvert il y a une semaine, situé au pied du calvaire chemin du réservoir.

Une centaine de personnes a participé à la marche blanche en hommage à Noémie

Une marche silencieuse et beaucoup de personnes portaient une rose blanche à la main et des photos de la jeune maman tragiquement disparue. Une fois arrivée chemin du réservoir, la foule a été rejointe par d'autres habitants du quartier qui avaient l'habitude de la croiser lorsqu'elle passait dans le quartier .

Le papa de Noémie a salué chacune des personnes avec beaucoup de dignité

Une centaine de personnes s'est recueillie au pied du calvaire, là où le corps de Noémie a été découvert © Radio France - Anne Tréguer

Des bougies, des dessins , des fleurs ont été déposés au pied sur calvaire et tous se sont recueillis en silence. Les visages étaient graves , certains marqués par le chagrin mais beaucoup de dignité. Le papa de Noémie a tenu à remercier et à serrer la main de chacun des participants.

Noémie avait porté plainte contre ex-compagnon pour violences conjugales et abus sexuels

Un papa dévasté et surtout en colère, sa fille avait dénoncé les violences de son ex- compagnon, auteur présumé des coups de couteaux qui lui ont été fatals. Noémie avait aussi porté plainte contre ex ami pour abus sexuels. Placé sous contrôle judiciaire depuis septembre , le suspect devait comparaître le 12 décembre prochain