Une semaine après un terrible accident sur l'A6 dans le Loiret, un appel à témoins lancé pour comprendre

Un appel à témoins est lancé après le tragique accident qui avait trois morts, dans la nuit du 13 au 14 avril, sur l'autoroute A6, à hauteur de Chevry-sous-le-Bignon, dans le Loiret. Une mère de famille de 42 ans et ses deux enfants, de 11 et 14 ans, étaient décédés.

Selon les premiers éléments de l'enquête, menée par le peloton autoroutier de Nemours, en Seine-et-Marne, la camionnette de cette famille originaire de Seine-Saint-Denis, qui roulait dans le sens Lyon-Paris, s'était immobilisée pour une raison inconnue sur la chaussée, aux alentours de 00h30.

Pourquoi le véhicule de cette famille s'est-il arrêté sur la chaussée ?

Deux autres camionnettes étaient ensuite venues percuter le véhicule de la famille, qui avait pris feu. Le corps de la mère de famille avait été découvert dans la voiture, une fois les flammes éteintes. Les deux enfants se trouvaient à l'extérieur.

Ce que les gendarmes de Nemours et le parquet de Montargis cherchent à savoir, c'est pourquoi le véhicule s'est d'abord arrêté. Panne mécanique ou choc avec un autre véhicule, ou bien autre cause ? Là-dessus c'est l'inconnu. Ils essaient donc de trouver des véhicules qui roulaient dans l'autre sens, entre Paris et la province, après minuit, et qui auraient pu voir cette camionnette à l'arrêt.

Toutes les personnes qui pensent pouvoir apporter un témoignage qui permettra d'apporter des éléments de compréhension, peuvent contacter le peloton autoroutier de Nemours au 01.64.45.58.10.