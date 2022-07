"Ça va être fou", l'impatience des Landais une semaine avant les fêtes de la Madeleine à Mont-de-Marsan

De retour après deux ans d'annulation à cause du Covid-19. Les fêtes de la Madeleine reviennent à Mont-de-Marsan du 20 au 24 juillet 2022. Ce mardi 12 juillet déjà, les bodegas sont en train d'être montées, la végétation est protégée. "Ils installent déjà les bodegas, ça nous met dans l'ambiance, trépignent Léa et Chloé 21 ans, moi je ne me rends pas compte, ça fait tellement longtemps qu'on attend ça." C'est en plus la première fois que les deux Landaises restent tout le temps de la feria. "On a installé plein de matelas dans l'appartement !"

"Il faudra profiter avant tout"

Attablés en terrasse, Dylan et Valentin sont aussi impatients. "On a prévu de boire un peu, et faire deux trois manèges, et surtout rester vivant", sourient-ils. "Il faudra profiter avant tout." Dans les rues de Mont-de-Marsan César Cépeda est même en train de taguer un mur. Deux taureaux stylisés. "C'est un peu le thème principal de la Madeleine ! On a hâte tout le monde a envie de s'éclater, de passer un bon moment festif. C'est une tradition très importante à Mont-de-Marsan", conclut-il.