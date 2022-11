Une semaine spéciale en Isère pour la remise ou l'enregistrement des armes détenues illégalement

Depuis le vendredi 25 novembre et jusqu'au 2 décembre, la préfecture de l'Isère et les services de police et de gendarmeries proposent un dispositif simplifié d'abandon et d'enregistrement d'armes. Chasseurs, collectionneurs, tireurs sportifs, il y a entre 125 000 et 126 000 armes légales dans notre département mais il y a aussi des armes dites "grises", détenues illégalement mais sans toujours le savoir ni sans réellement savoir qu'en faire. C'est la raison de cette opération.

Abandon ou déclaration d'arme en un seul et même lieu

Dans les faits la remise d'une arme pour destruction peut se faire tout au long de l'année auprès des policiers et des gendarmes. Si on souhaite garder l'arme mais se mettre en règle leur enregistrement peut aussi se faire à n'importe quel moment auprès des services de la préfecture, via un armurier. Au cours de cette semaine "simplifiée", les deux démarches sont rendues possible, avec ou sans rendez-vous, à l'hôtel de police de Grenoble et dans les gendarmeries de la Tour du Pin et Vienne.

Des procédures à respecter

Attention toutefois : on ne se présente pas n'importe comment avec une arme devant les forces de l'ordre. Pas question d'entrer dans un commissariat ou une brigade arme à la main. Il y a quelques principes de sécurité à respecter. "On prend évidemment toutes les précautions nécessaires, explique par exemple devant l'hôtel de police de Grenoble Fabienne Lewandowski, Directrice départementale de la sécurité publique, c'est une procédure qui nécessite beaucoup de vigilance. Donc les gens arrivent, se manifestent à l'interphone. On a un moniteur de tir ou un armurier qui va à la rencontre de ces personnes qui récupèrent leur pièce d'identité. L'arme est sécurisée dans un puits balistique. Le moniteur ou le responsable des armes conserve la pièce d'identité, rentre avec l'arme et les éventuelles munitions. On fait tout un tas de vérifications sur cette arme là (notamment pour savoir si elle a pu servir dans des affaires criminelles) et une fois que les vérifications ont été faites, on fait l'aspect administratif d'enregistrement en vue de la destruction et ensuite on retourne vers la personne pour lui rendre sa pièce d'identité".

Une fois déposée l'arme est démontée et inspectée par l'armurier de la police © Radio France - Laurent Gallien

Pour autant il faut préciser qui si cette pièce est gardée pendant la procédure de remise de l'arme, celui ou celle qui dépose une arme reste anonyme c'est à dire que son identité n'est pas enregistrée. Il en est tout autrement en matière de déclaration car là, l'autorisation de conserver une arme nécessite une enquête de personnalité et une exploration notamment du casier judiciaire. Pour faire cet enregistrement il ne faut pas venir avec l'arme elle même mais avec des photos et tout document en sa possession qui peut se rapporter à son achat ou à son histoire.

Surtout "le fusil du grand-père"

Et des armes il y en a apparemment beaucoup qui trainent. Chaque année la police grenobloise a elle seule en perçoit un peu moins d'une centaine pour destruction et le premier jour de cette opération spéciale, près d'une cinquantaine avait déjà été récoltée en milieu d'après-midi, dont deux fusils à pompe à canon scié et un 357 Magnum. La plupart du temps toutefois ces armes abandonnées pour destruction sont "des armes longues, précise Fabienne Lewandowski, i_l_ y a très peu d'armes de poing. Beaucoup de fusils qui appartenaient à un grand père ou à un membre de la famille qui était chasseur. Ou des gens aussi qui parfois achètent une maison et qui découvrent dans le grenier, dans la cave un vieux fusil rouillé dont il ne savent que faire". Cette semaine est une bonne raison de s'en débarrasser, "sans risque de poursuite" tient à rassurer la préfecture de l'Isère.