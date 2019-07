Une septuagénaire abattue par son locataire aux Arcs

C. Marquès

Les Arcs, France

Une femme de 71 ans, originaire de Lorgues est morte ce lundi matin vers 9h après avoir été abattue par un homme à qui elle louait une maison aux Arcs. Ce dernier, âgé de 66 ans, a été placé en garde à vue à l'issue des faits. La septuagénaire s'est rendue dans la matinée pour voir l'un de ses locataires dans cette maison séparée en deux. Elle s'est retrouvée nez à nez avec son deuxième locataire. La suite est encore floue, mais quoiqu'il en soit, celui-ci a sorti une arme, un pistolet et a tiré à plusieurs reprises en direction de sa propriétaire. Elle s'est écroulée, sans vie.

Quelques minutes plus tard, la police municipale s'est présentée sur les lieux pour un autre motif. Le tireur, persuadé que les agents municipaux sont là pour lui, a alors mis les mains en l'air, et s'est rendu sans difficulté. Les policiers ont découvert à ce moment-là le drame qui s'était noué peu de temps avant et le corps de la victime allongée dans le jardin, à l'arrière de la maison.

Il semblerait que le tireur, pourtant socialement intégré, ait nourri une rage à l'encontre de sa propriétaire à qui il demandait depuis quelques temps des améliorations dans son logement. Un banal conflit qui a pris des proportions dramatiques.

L'homme a été placé en garde à vue et est entendu par les gendarmes de la brigade de recherches de la compagnie de gendarmerie de Draguignan, en charge de l'enquête.