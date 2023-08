Une septuagénaire meurt coincée sous la coque d'un semi-rigide chaviré près de Royan

La SNSM de Royan est intervenue rapidement avec les pompiers et un plaisancier, en vain pour la septuagénaiire - Image d'illustration

Un naufrage tragique près de Royan. Une femme de 71 ans est restée coincée sous la coque d'un semi-rigide, qui venait de chavirer au large de la plage de Saint-Georges-de-Didonne. Le drame a eu lieu vers 16h45 ce dimanche. Le Cross-Etel a pu dépêcher sur les lieux la SNSM et les pompiers, ainsi qu'un plaisancier dans un zodiac. Mais "malgré leur rapidité", selon la SNSM de Royan, et l'intervention également du SMUR, la septuagénaire n'a pas pu être réanimée. Elle se trouvait en arrêt cardio-respiratoire.

ⓘ Publicité

Les six autres occupants du semi-rigide ont pu être ramenés à terre sains et saufs par la SNSM et par le plaisiancier en zodiac. Le parquet de Saintes précise qu'il a ouvert une enquête, confiée au commissariat de Royan, afin de déterminer les circonstances de cet accident. Les investigations sont en cours.