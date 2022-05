Une septuagénaire meurt noyée sur le chantier du parc éolien à Erquy dans les Côtes d'Armor

C'est au niveau de cette grande plage de Caroual à Erquy (Côtes d'Armor) que le futur parc éolien en mer de la baie de Saint-Brieuc va être raccordé au réseau électrique. Deux tranchées de 60 mètres de large et 250 mètres de long ont notamment été creusées ici dans le sable pour enterrer les câbles. Et c'est dans l'une de ces tranchées, qui n'a pas encore été comblée, que cette femme chute lundi après-midi.

Elle est en train de marcher dans l'eau, à marée basse, avec son mari et sa fille un peu plus loin. Elle a de l'eau à mi-mollet quand elle tombe dans ce trou rempli d'eau d'une profondeur de quatre à six mètres. En une fraction de seconde, elle n'a plus pied.

Un défaut de signalisation ?

Secourue par un témoin, elle meurt peu après avoir été sortie de l'eau, malgré une tentative de réanimation. L'hélicoptère du SAMU de Saint-Brieuc a été dépêché sur place. Un décès par noyade selon les conclusions de l'autopsie. Toutes ces informations nous proviennent ce mardi soir de Nicolas Heitz, le procureur de la république de Saint-Brieuc qui indique qu'une enquête pour homicide involontaire est ouverte. Elle devra déterminer si des fautes ont été commises, notamment en matière de signalisation.