Une septuagénaire portée disparue, la police de Saint-Étienne lance un appel à témoins

La police de Saint-Étienne signale ce lundi une disparition inquiétante. Michèle Saulnier, une femme de 75 ans, n'a plus donné signe de vie depuis le 16 juillet dernier.

La septuagénaire a des cheveux courts gris et des yeux bleus. Elle mesure 1m55 et présente une forte corpulence. Les enquêteurs ignorent sa tenue vestimentaire. Le jour de sa disparition, le 16 juillet, Michèle Saulnier a quitté son domicile à bord de son véhicule, de la marque Seat, de couleur jaune et immatriculé CJ-001-AT.

Si vous avez des informations, il faut contacter le commissariat de Saint-Étienne au 04.77.43.28.28