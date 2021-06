Une septuagénaire tuée à coup de couteau au Val de l'Aurence à Limoges

Les faits se déroulent probablement entre mardi soir et mercredi matin, dans des circonstances encore floues. Une femme, âgée de 74 ans, est tuée, victime d'un ou de plusieurs coups de couteau, dans un appartement situé avenue Vincent-Auriol à Limoges.

C'est une personne qui n'arrivait pas à joindre la victime qui alerte les secours qui constatent le décès. Dans la foulée, on retrouve un homme, qui se trouve être son fils. Son état de santé est préoccupant, car il a ingéré de l'alcool et des médicaments. Hospitalisé à Limoges, il a été placé en garde à vue, car il est le principal suspect de cette histoire.

L'enquête est en cours

Depuis jeudi, les policiers de la sûreté départementale de Limoges sont chargés de l'enquête. Il s'agit pour eux de fouiller l'appartement de la septuagénaire, situé au quatrième étage de la résidence, mais aussi d'enquêter dans le voisinage.

L'autopsie du corps de la mère est en cours également. Quant au fils, il n'a, à ce stade, pas pu être entendu car il est toujours hospitalisé au CHU de Limoges. Le procureur de la République de Limoges ne désespère pas de pouvoir l'entendre avant la fin du week-end, car il reste, pour l'instant, le principal suspect dans cet affaire.