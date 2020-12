Ce mercredi matin, les pompiers mayennais sont intervenus à plusieurs reprises. Des voitures et un camion sont partis au fossé à cause des chaussées glissantes. 5 personnes ont été légèrement blessées.

Une série d'accidents ce mercredi matin à cause des routes glissantes en Mayenne : 5 blessés légers

Soyez prudents et vigilants si vous devez prendre le volant. Les routes mayennaises sont glissantes. Les conditions de circulation sont difficiles en ce moment. Les températures sont basses, une fine couche de verglas peut alors se former ici ou là. Ce mercredi matin, les pompiers du SDIS-53 sont intervenus à cinq reprises et en moins d'une demi-heure à divers points du département.

A 7h10, une voiture au fossé à Louverné sur la route de Montsûrs, à 7h30 même cause même effet pour camion à La Baconnière route du Bourgneuf-la-Forêt, ici la RD 123 est coupée dans les deux sens, une déviation a été mise en place.

A 7h34, une voiture accidentée à Carelles route de Lévaré, à 7h37 à Chevigné-du-Maine et à 7h44 à Saint-Ouen-des-Toits deux autres sorties de route.

Les 5 conducteurs ont été légèrement blessés selon le SDIS-53.