Une série d’incendies ce week-end en Ille-et-Vilaine

Plusieurs incendies touchent le département d'Ille-et-Vilaine tout ce week-end. Une maison, un bar tabac, une armoire de stockage de produits chimiques et une cantine sont partis en fumée.

Les pompiers brétiliens très mobilisés ce week-end avant le nouvel an

Ille-et-Vilaine, France

Les pompiers sur le pont ce week-end avant le nouvel an. Un incendie d'abord dans la commune du Rheu, dans la nuit de samedi à dimanche vers minuit et demi. La cantine scolaire du Clos Joury a pris feu à cause d'une poubelle incendiée à côté. Près de 800 mètres carré sont partis en fumée. Le groupe scolaire du Clos Joury, juste à côté n'a pas été touché. Une enquête est ouverte pour trouver le ou les incendiaires. La cantine va devoir rester fermée un bon moment.

Autre incendie ensuite sur la commune de Saint-Jacques-de-la-Lande, vers 1 h 30 du matin ce dimanche, dans l'établissement Triadis, une entreprise de stockage de produits chimiques répertoriée.

Là c'est une importante armoire de stockage qui prend feu à l'extérieur du bâtiment, les pompiers sont rapidement intervenus pour éteindre l'incendie. Il n'y a aucune contamination chimique de l'air ou de nuage chimique constatés par les pompiers. il n'y a pas eu de blessés non plus.

Toujours en Ille-et-Vilaine, à Saint-Broladre cette fois-ci. Une maison a pris feu ce samedi après-midi. Un jeune garçon de 14 ans a été légèrement brûlé aux jambes. Il a été transporté à l'hôpital de Saint-Malo.

Enfin, du côté de Saint-Thual, au sud de Dinan, un bar-tabac-épicerie a pris feu ce samedi vers 11 h. L'incendie s'est déclaré dans les combles de "L'escale Saint-Tualaise". Personne n'a été blessé mais le commerce va devoir rester fermé un bon moment.