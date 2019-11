Une série d'incendies criminels dans le quartier de la Devèze à Béziers

Des incendies criminels ont gravement endommagé une école et un collège de la Devèze à Béziers, quartier sous très haute tension dans la nuit de jeudi à vendredi. La préfecture a déployé des renforts de CRS dans la soirée

Béziers, France

La nuit d'Haloween a dégénéré quartier de la Devèze à Béziers après 22h30. D'abord des incendies de véhicules, puis les pompiers ont été appelés pour des feux dans deux établissements scolaires.

14 classes endommagées sur les 2 établissements

Des inconnus se sont introduits dans l'école des Tamaris et ont mis le feu. D'après la ville, deux classes sont entièrement détruites et une dizaine sont endommagées, inutilisables. Les structures même du bâtiment sont très abîmées. L'école, qui accueille 300 enfants (maternelle et primaire réunies) pourrait ne jamais rouvrir.

Le collège Krafft a été aussi visé. Deux classes ont en partie brûlé.

Des renforts de CRS

Dans la soirée de jeudi, la préfecture a envoyé des renforts de CRS en ville pour éviter que la situation ne se répète. Le préfet s'est rendu sur place. Une conférence de presse est prévue ce matin à 10h30 en présence de Christian Pouget, sous-préfet de l'Hérault, d'Emmanuelle Ménard, députée de l'Hérault et de Robert Ménard, maire de Béziers.