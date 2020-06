Une série d'interpellations dans l'affaire de l'infanticide de Plouarzel

Au mois de décembre, un père de famille avait tué son fils qui sortait de chez lui pour aller en cours. Le suspect s'était ensuite suicidé. La gendarmerie vient d'interpeller six personnes, soupçonnées de l'avoir aidé à se procurer l'arme et les munitions.

L'affaire avait suscité beaucoup d'émotion, au mois de décembre dernier. Un adolescent de 13 ans avait été tué par balle à Plouarzel, alors qu'il sortait de chez lui pour se rendre en cours, peu avant 8 heures du matin. Le suspect avait aussi tenté de s'en prendre à son ex-compagne, avant de se suicider.

Depuis, la Brigade de recherche de Brest enquêtait sur la provenance de l'arme à feu. Les gendarmes expliquent qu'ils voulaient "donner des réponses à la victime". L'enquête, notamment basée sur les relevés téléphoniques et les comptes bancaires du suspect qui s'est donné la mort, permet de remonter vers plusieurs personnes.

Des armes à feux et de la drogue saisies

Mardi, à 6h du matin, 80 gendarmes ont été mobilisés pour interpeller six suspects à Brest et Ploudaniel, et en entendre sept autres en tant que témoins. Les gendarmes précisent : "Les différentes perquisitions menées amènent à la saisie de 350 grammes de résine de cannabis, 60 grammes de poudre réagissant au test à l’héroïne, des cartouches de fusil de chasse calibre 12, deux armes à feu ainsi que plusieurs téléphones portables et ordinateurs en cours d’analyse."

A l'issue des gardes à vue, le parquet a décidé : "une incarcération du potentiel fournisseur de l'arme, un placement en assignation à résidence sous surveillance électronique, un contrôle judiciaire et pour le dernier individu, un placement sous contrôle judiciaire et sa réintégration à la maison d'arrêt d'où il avait été extrait".