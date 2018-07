Quatre domiciles ont été la cible de vols par effraction à Châteauroux entre vendredi et samedi.

Châteauroux, France

A chaque fois le même mode opératoire : un ou plusieurs individus forcent avec un pied de biche les fenêtres ou les portes à l'arrière des maisons particulières ou d'un appartement en l'absence des propriétaires et repartent avec de l'argent ou des bijoux. Le commissariat de Châteauroux est chargé de l'enquête.

Une seule et même équipée ?

Dans l'une des habitations, le ou les individus ont dérobé 2.300 euros en numéraire ainsi que des bijoux en or (montant inconnu), dans l'autre un portefeuille avec 400 euros ou dans une troisième maison un ordinateur portable.

Les faits ont été commis à Châteauroux entre vendredi et samedi après-midi, rue du 8 mai 1945, avenue John Kennedy, boulevard Croix Normand, et route de Châtellerault. La police de Châteauroux est chargée de l'enquête, il pourrait s'agir d'une seule et même équipée.