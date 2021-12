Une série de cambriolages à l'Étrat : les malfaiteurs ont même dérobé les cadeaux de Noël

Au moins trois maisons de l'Étrat, et deux maisons de communes alentours, ont reçu une visite indésirable samedi 18 décembre. En rentrant chez eux, entre 18H et 22H, les habitants n'ont pu que constater qu'ils avaient été cambriolés. "On présume qu'il s'agit de la même équipe" explique le commandant Conrad de la Gendarmerie Nationale.

Les cadeaux de Noël ont été volés

Le butin de ces cambriolages n'a pas encore été estimé, car les propriétaires doivent encore faire l'inventaire de ce qui a été dérobé. Mais les malfaiteurs ont mis la main sur les bijoux, les appareils multimédias et surtout sur les cadeaux de Noël. Plusieurs milliers d'euros en somme. La compagnie de gendarmerie de Saint-Étienne est chargée de l'enquête.