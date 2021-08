Une série de cambriolages dans des commerces de l'Yonne

La police et la gendarmerie de l'Yonne ont été sollicités à de nombreuses reprises, le week-end dernier et ce lundi matin, pour des cambriolages et vols avec effraction dans plusieurs commerces ou locaux professionnels, un peu partout dans le département.

Deux pharmacies et un restaurant visé à Migennes

C'est à Migennes que le nombre d'incident est le plus élevé. Entre samedi et ce lundi matin, deux pharmacies, un fastfood et le vestiaire de la gare ont été visités : "probablement par la même équipe" suppose-t-on à la gendarmerie de l'Yonne. Le ou les cambrioleurs ont fracturé la fenêtre de la pharmacie de Paris, pour s'emparer du fonds de caisse et forcé la vitre du restaurant de hamburger pour dérober du numéraire. La pharmacie de la gare, qui était pourtant sous alarme, a également été visitée.

Une exploitation agricole à Perceneige

A Perceneige, dans le nord du département, c'est une exploitation agricole qui a été cambriolée. Le ou les voleurs ont pris 5 à 6 000 litres de fioul dans plusieurs tracteurs et dans une cuve. Ils ont aussi dérobé de l'outillage électroportatif.

Des vols aussi à Auxerre et Maillot

La salle des fêtes de Maillot, toujours dans le sénonais, a également été cambriolée. La porte de service a été fracturée et plusieurs objets volés : des cartons de vin, un fusil (qui servait d'accessoire pour le théâtre), une caisse à outils, une scie circulaire et un rabot éléctrique.

A Auxerre, les locaux du centre de voirie de la ville, route de Toucy, ont été visités. Les réservoirs de 5 camions ont été siphonnés et 300 litres d'essence dérobés.